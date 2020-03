Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an Pkw in St. Wendel

St. Wendel (ots)

An einem in der Kelsweilerstraße in St. Wendel geparkten Opel Corsa wurden von einem bislang unbekannten Täter zwei Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel unter (06851) 89 8-0.

