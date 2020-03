Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufbruch eines Bauwagens in Güdesweiler

Oberthal-Güdesweiler (ots)

Wie der Polizeiinspektion St. Wendel am Freitagmorgen mitgeteilt wurde, wurde in einen auf dem Friedhofsparkplatz in Güdesweiler abgestellten Bauwagen eingebrochen. Der oder die Täter versuchten zunächst die Tür aufzuhebeln. Da dies misslang drückten sie ein Fenster auf und erhielten dadurch Zugang ins Innere. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Arbeitshandschuhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel unter (06851) 89 8-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell