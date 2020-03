Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines großen Biergartenschirms in Urweiler

St. Wendel (ots)

Von dem Bouleplatz des Boule-Club Urweiler, der sich in der Straße " Auf der Rothweid" in der Nähe der dortigen Sporthalle befindet, wurde zwischen dem 15.02. und dem 26.02.2020 ein großer Marktschirm gestohlen. Es handelt sich hierbei um einen großen graufarbenen sogenannten Biergartenschirm (4 Meter x 4 Meter) mit einem "Karlsberg -Emblem". Der Schirm war im Boden befestigt und musste vor dem Diebstahl zuerst demontiert werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen wurde zudem von dem o.g. Boule-Club eine Belohnung für entsprechende Hinweise, die zur Wiedererlangung des Schirmes führen, in Aussicht gestellt.

