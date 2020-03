Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzten Rollerfahrer in Theley

Tholey (ots)

Am Samstag, 07.03.2020, gg. 17.00 Uhr, stürzte ein Motorroller-Fahrer, der auf der L 147 von Theley in Rtg. Primstal unterwegs war. Dort wollte der Roller-Fahrer an der Einmündung zur L 145 nach links in Rtg. Hasborn abbiegen. Ohne Beteiligung von anderen Verkehrsteilnehmer verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Bei diesem Sturz verletzte er sich und musste schließlich in Krankenhaus verbracht werden. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

