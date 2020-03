Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Sonntag, 08.03.20, gg. 18.00 Uhr, wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schafbrücke" bemerkt. Dort hatten sich unbekannte Täter durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zu dem Anwesen verschafft. Im Innern des Hauses wurde dann nach Wertsachen gesucht und im Ergebnis auch eine Reihe von Wertsachen gefunden und entwendet. Die Tatzeit dürfte zw. Freitag, 06.03 und Sonntag, 08.03.20 liegen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die möglicherweise Auffälligkeiten in diesem Bereich gemerkt haben.

