Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Wegrollender PKW kommt an Gebäude der Polizei in Tholey zum Stehen

Tholey (ots)

Am Sonntag, 08.03.2020, gg. 20.45 Uhr, stellte ein PKW-Fahrer seinen PKW in der Trierer Straße vor einem Imbiss kurz ab. Allerdings vergaß er hierbei sein Fahrzeug gegen Wegrollen entsprechend zu sichern. Kurze Zeit später stellte er fest, dass das Fahrzeug auf dem dortigen Steigungsstück weggerollt war und gegen das Gebäude gestoßen war in dem sich der Polzeiposten Tholey befindet. Sowohl an dem Fahrzeug wie auch an dem Gebäude ist hierdurch Schaden entwendet. Aus gegebenem Anlaß erinnert die Polizei St. Wendel daher nochmal daran Fahrzeuge beim Abstellen entsprechend gegen Wegrollen zu sichern.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell