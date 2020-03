Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Auffinden von Betäubungsmitteln in Oberkirchen

Freisen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sind Beamte des Kriminaldienstes der PI St. Wendel am 28.02.2020 bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oberkirchen fündig geworden. Diese Durchsuchung, bei der auch Diensthunde der Diensthundestaffel beteiligt waren, verlief erfolgreich. In der Wohnung konnten bei der Durchsuchung eine Reihe von verbotenen Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Bei den gefundenen Betäubungsmitteln handelt es sich hierbei teilweise um nicht geringe Mengen. Entsprechende Strafverfahren werden unter anderem gegen den Wohnungsinhaber betrieben.

