Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2020, wurde in den Morgenstunden (zw. 05.50 Uhr und 09.10 Uhr) in der Werschweiler Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Dort versuchten unbekannte Täter zunächst gewaltsam eine Terrassentür zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, brachen der oder die Täter gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Innern des Hauses wurden sichtlich nach Wertsachen gesucht. Was hierbei entwendet wurde kann derzeit noch nicht angegeben werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.

