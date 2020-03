Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gefährliches Überholmanöver auf der L 315 bei Freisen

Freisen (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020, gg. 10.25 Uhr, kam es auf der L 315 zw. Eitzweiler und Freisen zu einem sehr gefährlichen Überholmanöver, das fast zu einem Verkehrsunfall geführt hätte.

Auf der o.g. Strecke, die kurvenreich und relativ unübersichtlich ist, befuhr ein grauer SUV die L 135 von Eitzweiler nach Freisen. Vor ihm fuhr ein LKW, es handelt sich hierbei um einen roten "Kipper". Im Bereich einer unübersichtlichen Kurve wollte der o.g. graue SUV dann den vor ihm fahrenden LKW überholen. Er scherte aus und als er auf der Gegenfahrbahn war, kam ihm Zeit ein silberfarbener Mercedes entgegen. Sowohl der Fahrer des silberfarbenen Mercedes als auch der LKW erkannten die gefährliche Situation und bremsten ihre Fahrzeuge jeweils stark ab. Trotz der starken Abbremsvorgänge dieser Fahrzeuge gelang es dem Fahrer des SUV nur ganz knapp vor diesen einzuscheren, so dass es nicht zu einem Verkehrsunfall kam. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzte. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei St. Wendel bittet, dass sich der Fahrer roten LKW-Kipper, der am Ortseingang Freisen weiter in Rtg. Reitscheid fuhr und der Fahrer des silberfarbenen Mercedes mit der Polizei St. Wendel in Verbindung setzen.

