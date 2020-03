Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem PKW-Fahrer in Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Sonntag, 01.03.2020, gg. 15.20 Uhr, ereignete sich in der Seitersstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. In diesem Zusammenhang hatte zuvor ein 78-jähriger PKW-Fahrer aus St. Wendel die Seiterstraße in Rtg. Lebacher Straße befahren. An der Einmündung zum Keltenring missachtete er die durch Vorfahrtsregelung "rechts vor links" geregelte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW eines weiteren PKW-Fahrers aus St. Wendel. Der o.g. 78-jähriger PKW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt.

