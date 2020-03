Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzter PKW-Fahrerin in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, gg. 12.05 Uhr, ereignete sich in der Tholeyer Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine PKW-Fahrerin verletzt wurde. Diese PKW-Fahrerin, eine Frau aus der Gemeinde Freisen, befuhr die Tholeyer Straße in Rtg. Innenstadt. Auf dieser Strecke wollte sie dann nach links auf einen Parkplatz einbiegen und verlangsamte ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender PKW-Fahrer aus St. Wendel bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Hierbei kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem die beiden Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Die PKW-Fahrerin wurde hierbei verletzt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen im dortigen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell