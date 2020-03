Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Chemie-Labor in Bliesen

66606 St. Wendel OT Bliesen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde in ein Chemie-Labor in St. Wendel OT Bliesen eingebrochen. Bislang unbekannte(r) Täter verschaffte(n) sich Zugang zu den Räumlichkeiten, indem er / sie ein ebenerdiges Fenster im Erdgeschoss des Firmengebäudes aufhebelten. In dem Gebäude wurden alle Räume betreten und mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und teilweise durchwühlt. Im Büro des Firmengebäudes wurde eine Geldkassette aus einem Rollcontainer entnommen und hieraus ein größerer Bargeldbetrag entwendet.

Der / die Täter verließ(en) das Firmengebäude sodann wieder durch eine Terrassentür im Hochparterre.

Konkrete Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Hinweise an die Polizei St. Wendel.

