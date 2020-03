Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Einfamilienhaus in Oberthal

66649 Oberthal, Schlossstraße (ots)

In der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 05:00 Uhr, kam es in Obertahl zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schlossstraße. Bislang unbekannte(r) Täter verschaffte(n) sich Zugang zu dem Anwesen durch Aufhebeln der Terrassentür. Hier wurden sämtliches Räumlichkeiten durch den / die Täter aufgesucht, Schränke und Schubladen geöffnet und teilweise durchwühlt. Hierbei wurden Bargeld, Münzen und Schmuck entwendet. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen.

