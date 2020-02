Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizeibericht der PI WND aufgrund Schneefall am 27.02.2020

St. Wendel (ots)

Durch den im Landkreis St. Wendel auftretenden Schneefall am Donnerstag, den 27. Februar 2020, kam es zu starken Verkehrsbehinderungen im gesamten Landkreis. Die Polizei in St. Wendel hatte diesbezüglich ab Mittag bis in die Abendstunden ca. 60 Meldungen zu verzeichnen. In Freisen und Urexweiler hatten sich beispielsweise zwei Schulbusse festgefahren. Auf den Strecken zw. Güdesweiler und Oberthal, zw. St. Wendel und Werschweiler, zw. Oberthal und Selbach blockierten mehrere liegengebliebene LKW und PKW die Fahrbahn. Nicht nur auf diesen Strecken war zeitweise ein Weiterkommen durch blockierte Straßen unmöglich. Durch die Schneelast auf den Bäumen kam es zudem auf etlichen Strecken zum "Schneebruch". Durch herabfallende Äste und sogar ganze Bäume mussten zeitweise mehrere Landstraßen gesperrt werden. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Die Straßen sind wieder frei befahrbar. Glücklicherweise kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsunfällen. Fünf leichtere Verkehrsunfälle mit Blechschaden verzeichnete die PI St. Wendel an diesem Tag und weist in diesem Zusammenhang darauf hin Die Polizei rät bei bevorstehendem Wintereinbruch insbesondere die Autoreifen in Augenschein zu nehmen. Bei den Winterreifen sollte in jedem Fall auf eine ausreichende Profiltiefe geachtet werden, damit ihr Zweck optimal erfüllt und die Gefahr eines Unfalles oder ein Liegenbleiben auf einer schnee- oder eisglatten Fahrbahn minimiert wird.

