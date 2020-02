Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugenaufruf der Polizei

St. Wendel, Balduinstraße "Eventgalerie" (ots)

Im Anschluss an den Faschingsumzug in St. Wendel, am Sonntag, 23.02.2020, kam es gegen 17:30 Uhr in der Altstadt zu einem Vorfall in der Gaststätte "Eventgalerie". Diesbezüglich haben zwei weibliche Personen mit Polizeibeamten vor der Gaststätte gesprochen, sich dann jedoch ohne Angabe ihrer Personalien von der Örtlichkeit entfernt. Daher werden die beiden Frauen oder andere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980 zu melden.

