Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Montageschaum in Auspuffanlage eines PKW's in der Gemeinde Freisen gesprüht

Freisen (ots)

Eine nicht alltägliche Sachbeschädigung wurde jetzt bei der Polizei St. Wendel angezeigt. So bemerkte ein PKW-Fahrer aus der Gemeinde Freisen am 20.02.2020 zunächst auffällige Geräusche seines Skoda-Fabia während einer Fahrt, die er zunächst nicht zuordnen konnte. Als er seinen PKW dann später in der Ostertalstraße abstellte, wo auch der Abstellort zur Nachtzeit war, bemerkte er Reste von Montageschaum am Auspuff seines Skoda-Fabia. Da dort zudem auch Reste von Montageschaum auf Fahrbahn und Gehweg festzustellen waren, liegt der Verdacht nahe, dass ihm jemand dort in der zurückliegenden Nacht Montageschaum in den Auspuff seines Fahrzeugs gesprüht hat. Welcher Schaden hierdurch letztendlich entstanden ist , steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

