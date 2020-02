Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Obst- und Gemüsehandlung in Hirstein

Namborn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 20.02.2020, wurde in die o.g. Obst- und Gemüsehandlung in der Birkenfelder Straße (Ortsdurchfahrt der B 41 im Bereich Hirstein) eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt Zugang zu dem Verkaufsraum. In dem Verkaufsraum wurde augenscheinlich nach Wertsachen durchwühlt und hierbei vieles einfach durcheinander geworfen. Ob und was entwendet wurde, muss noch festgestellt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die zu dem Einbruch Angaben machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell