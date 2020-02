Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Hirstein

Namborn (ots)

Am Mittwoch, 19.02.2020, gg. 17.00 Uhr, kam es in der Birkenfelder Straße ("Hauptstraße in Hirstein") zu einem Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Dort hatte ein PKW-Fahrer aus Namborn mit seinem Mercedes die Birkenfelder Straße in Rtg. St. Wendel befahren. Hierbei musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender blauer Kleinwagen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hierbei entstand Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer fuhr sofort zur Seite und erwartete, dass auch der blaue Kleinwagen anhält. Dieser zog jedoch an dem anhaltenden Mercedes vorbei und fuhr ohne anzuhalten davon. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizei aufgenommen und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug bzw. dem Fahrer oder der Fahrerin machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell