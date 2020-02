Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzten PKW-Fahrer in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 19.02.2020, gg. 18.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Weimarer Straße/Schengener Straße. Dort befuhr der Fahrer eines Kastenwagens die Weimarer Straße in Rtg. Jakob-Stoll-Straße. Zu gleichen Zeit wollte ein PKW-Fahrer von der Schengener Straße in die Weimarer Straße einbiegen. Weil der o.g. Fahrer des Kastenwagens die durch Vorfahrtregelung "rechts vor links" geregelte Vorfahrt des PKW-Fahrers missachtete, kam es zum Verkehrsunfall. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Weimarer Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in dem dortigen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell