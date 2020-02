Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Samstag, 15.02.2020, gg. 19.50 Uhr, wurde festgestellt, dass an einem grauen VW-Caddy der Außenspiegel abgefahren worden war. Im vorliegenden Fall ist der genaue Unfallzeitraum derzeit noch nicht bekannt. Der PKW war in der Berschweiler Straße in Rtg. Urexweilerstraße abgestellt. Dort wurde er von einem unbekannten Fzg.Führer, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, beschädigt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

