Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Verletzte nach gefährlicher Körperverletzung und Widerstand in Marpingen-Urexweiler

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Sonntag gegen 02:25 Uhr kam es in einer Gaststätte in Marpingen-Urexweiler zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 54-jähriger Mann aus Marpingen von einem 37-jährigen Mann aus Ottweiler angegriffen. Der Angreifer warf zunächst einen Stuhl nach dem Geschädigten. Dieser wurde hiervon am Kopf getroffen und verletzt. Im weiteren Verlauf schlug der Beschuldigte dem Gast mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Der Täter trat danach gegen den Kopf des Geschädigten, der am Boden lag. Ein ebenfalls anwesender Bekannter des Angreifers hielt andere, zu Hilfe kommende, Personen zurück. Der leicht verletzte Gast wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach St. Wendel verbracht. Der Täter und sein Begleiter konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Grubenstraße in Urexweiler in Gewahrsam genommen werden. Der Mann aus Ottweiler widersetzte sich der Ingewahrsamnahme, bei der ein 33-jähriger Polizeibeamter der PI St. Wendel leicht verletzt wurde. Auf der Dienststelle wurde dem Täter eine Blutprobe entnommen, wo er auch zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam die Nacht verbringen musste. Sein Begleiter konnte in die Obhut von Angehörigen entlassen werden. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Angreifer und seinen Begleiter eingeleitet.

