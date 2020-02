Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brennholzdiebstahl mit Pfeffersprayeinsatz

St. Wendel (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr entwendete ein 62-jähriger Mann aus St. Wendel gemeinsam mit drei weiteren Personen in St. Wendel-Bliesen einen Kubikmeter Brennholz, welcher auf einer Palette vor einem Anwesen gelagert war. Hierfür luden sie das Holz auf den Anhänger eines weißen VW Transporters. Die 32-jährige Eigentümerin und ihr 39-jähriger Lebensgefährte werden auf den Diebstahl aufmerksam und stellen die Diebe zur Rede. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu einem Gerangel, bei dem der Täter dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht sprühte und mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchtete. Zwei der vier Täter konnten vor Ort noch festgestellt werden. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell