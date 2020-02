Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzten PKW-Fahrer in Oberthal

Oberthal (ots)

Am Mittwoch, 12.02.2020, gg. 14.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Dabei handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus der Gemeinde Tholey. Dieser war zuvor mit seinem PKW auf der Hauptstraße in Rtg. St. Wendel unterwegs gewesen. Hierbei fuhr er auf einen auf der Fahrbahn geparkten PKW auf. Der Fahrer wurde hierbei verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

