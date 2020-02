Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Fernseher aus Jugendherberge in Tholey

Tholey (ots)

Aus der Jugendherberge Tholey, Zum Schaumberg, wurde in der Nacht zu Montag, 10.02.2020 ein 120 cm-Flachbildfernseher der Marke Sharp gestohlen. Dieser war dort in einem Gemeinschaftsraum aufgestellt. GG. 04.00 Uhr stellte eine Angestellte der Jugendherberge fest, dass der Fernseher fehlte. Zudem wurde auch noch das Fehlen eines Monitors bemerkt, der ebenfalls in diesem Raum aufgestellt war. Unter welchen Umständen die Gegenstände entwendet wurden, ist bisher nicht klar. Die Tatzeit kann auf diese Nacht eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können bzw. unter Umständen Personen beim Einladen/Transportieren des großen Fernsehers beobachtet haben.

