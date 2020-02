Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fußgängerin durch einbiegenden PKW in St. Wendel verletzt

St. Wendel (ots)

Am Freitag, 07.02.2020, gg. 15.25 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Tholeyer Straße/Köllner Allee gekommen. Dort wollte ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus St. Wendel von der Tholeyer Straße kommen in die Köllner Allee einbiegen. Hierbei übersah er eine 65-jährige Fußgängerin, die dort die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Mit ursächlich könnte bei dem Verkehrsunfall die tiefstehende Sonne gewesen sein.

