Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchte räuberische Erpressung in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am 06.02.2020 kam es in der Bahnhofshalle des Bahnhofes St. Wendel zu o.g. Vorfall. Danach hielt sich ein 15-Jähriger aus St. Wendel gg. 21.10 Uhr in der Bahnhofshalle des Bahnhof St. Wendel auf. Zu dieser Zeit habe dann ein unbekannter Mann die Bahnhofshalle betreten. Dieser Mann sei auf den 15-Jährigen zugekommen und habe diesen umgehend attackiert. So habe er ihn am Kragen der Jacke ergriffen, diesen stark zusammengezogen und gegen eine Glaswand gedrückt. Gleichzeitig habe er von dem Jugendlichen Geld für eine Fahrkarte gefordert. Der Jugendlichen habe nach eigenen Angaben während des o.g. Angriffes des Täters nur noch schlecht Luft bekommen. Kurze Zeit später habe er sich in einem günstigen Moment losreißen und flüchten können. Geld habe er dem Täter nicht ausgehändigt. Der Jugendliche begab sich nach dem Vorfall sofort zur Polizei und meldete den Vorfall. Bei sofortigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Vorfall wird als räuberische Erpressung eingestuft. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: - geschätzte 25 Jahre alt, - ca. 185 cm groß, - blond-braune Haare, - bekleidet mit Jeans, olivfarbener Jacke. Außerdem sucht die sachbearbeitende Polizei St. Wendel Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere soll sich zur Zeit des Vorfalls eine Frau in der Bahnhofshalle aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei St. Wendel bittet diese Zeugin sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell