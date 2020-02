Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Tatverdächtiger von Diebstählen aus Fahrzeugen im Bereich St. Wendel festgenommen

St. Wendel (ots)

Schon seit Anfang 2019 sind bei der PI St. Wendel auffällig viele Fälle von Diebstählen aus Fahrzeugen bekannt geworden. So wurden in diesen Fällen stets Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Diese Diebstähle konnten zunächst keinem Täter sicher zugeordnet werden. Im Rahmen von intensiver Ermittlungsarbeit des örtlichen Kriminaldienstes konnte bei diesen Diebstählen eine gleiche oder zumindest ähnliche Vorgehensweise des Täters (Modus Operandi) erkannt werden. So suchte der Täter augenscheinlich gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen, öffnete diese und stahl Wertsachen aus den Fahrzeugen. Im Rahmen der o.g. Ermittlungsarbeit erhärtete sich schließlich ein Tatverdacht gegen einen 31-jährigen Mann aus St. Wendel, dessen Aufenthaltsort allerdings zunächst nicht bekannt war. Vom zuständigen Gericht wurde schließlich ein Haftbefehl gegen diesen erlassen. Am 01.02.2020 geriet der o.g. Mann dann in St. Wendel in eine Polizeikontrolle. Hierbei konnte er verhaftet und in die JVA eingeliefert werden.

