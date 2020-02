Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von mehreren Säcken Verputz in Marpingen

Marpingen (ots)

In der Alsbachstraße befindet sich derzeit an einem Haus eine Baustelle, an der Arbeiten an der Fassade durchgeführt werden. Von dieser Baustelle wurden 4 Säcke mit Verputz gestohlen. Diese waren auf dem dortigen Baustellengerüst gelagert. Hier wurden sie zw. dem 03.02. und 05.02.2020 von unbekannten Tätern gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell