Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzter PKW-Fahrerin auf L 309 bei Leitersweiler

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 05.02.2020, gg. 14.35 Uhr, kam es auf der L 309 zwischen Leitersweiler und Oberkirchen zu einem Verkehrsunfall bei dem eine PKW-Fahrerin verletzt wurde. Diese PKW-Fahrerin, eine 22-jährige Frau aus St. Wendel, war auf der o.g. Strecke mit ihrem PKW unterwegs. Hierbei kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die dortige Böschung und kam dort letztendlich erst an einem Baum zum Stehen. Die Frau wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Sie war bei diesem Verkehrsunfall allein beteiligt. Die Unfallursache steht derzeit noch nicht sicher fest. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

