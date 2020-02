Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf dem Autobahnzubringer zu der AS Tholey

Tholey (ots)

Am Samstag, 01.02.2020, gg. 12.00 Uhr, befuhren ein grauer BMW mit Anhänger und ein grüner Audi A3 hintereinander den Autobahnzubringer der AS Tholey in Rtg. Saarbrücken. Dabei musste der Fahrer des BMW sein Fzg. verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Audi A 3 fuhr, vermutlich infolge Unachtsamkeit, auf den PKW-Anhänger auf, wodurch der Anhänger und der BMW beschädigt wurden. Der Audi hielt nach dem Verkehrsunfall nicht an, sondern flüchtete sofort. Er legte den Rückwärtsgang ein und raste den Zubringer rückwärts in Rtg. B 269 zurück. Hierbei musste ein weiterer Verkehrsteilnehmer dem Audi ausweichen, da es ansonsten zu einem weiteren Verkehrsunfall gekommen wäre. Auf der B 269 flüchtete er dann weiter in Rtg. Thalexweiler. Bei dem o.g. Audi handelt es sich um einen PKW mit "WND-Kreiskennzeichen". Im Rahmen von ersten Fahndungsmaßnahmen nach dem Verkehrsunfall konnte das Fzg. nicht kontrolliert erden. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Vorfalls wurden aufgenommen und dauern an.

