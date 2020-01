Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Betrunkener Fahrzeugführer in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am 29.01.2020, gg. 10.20 Uhr, wurde der Polizei St. Wendel mitgeteilt, dass in der Weimarer Straße in einem Verkaufsraum ein betrunkener Mann erschienen sei. Dieser sei kurz vorher mit seinem Fahrzeug dort vorgefahren. Durch ein Polizeikommando wurde die o.g. Person, ein 55-jähriger Mann aus St. Wendel, anschließend dort angetroffen. Es bestätigte sich, dass der Mann sichtbar unter Alkoholeinwirkung stand. Die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell