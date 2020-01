Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in der Berschweilerstraße in Marpingen

Marpingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, dem 28.01.2020 15:00 Uhr bis zum Mittwoch, dem 29.01.2020 19:30 Uhr kam es in Marpingen, Berschweilerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem an einem geparkten PKW, einem schwarzen SUV, der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der bislang noch nicht bekannte Verursacher dieses Schadens entfernte sich wohl im Anschluss an das Ereignis unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die weitere Abwicklung des Schadens, bzw. der Feststellung seiner Personalien zu kümmern. Bei Hinweisen zu diesem Vorfall werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in St. Wendel unter der Tel.Nr. 06851/8980 in Verbindung zu setzen.

