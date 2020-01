Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall auf der L 133 bei Berschweiler

Marpingen (ots)

Auf der L 133 zw. Berschweiler und Dirmingen kam es am 28.01.2020, gg. 15.50 Uhr, bei starkem Regen/bzw. Schneeschauern zu einem Verkehrsunfall. Auf o.g. Strecke fuhr zu dieser Zeit ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Neunkirchen mit einem Ford-Focus in Rtg. Dirmingen. Hierbei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen. Ein Frontalzusammenstoß konnte zwar vermieden werden, zu einem leichteren Zusammenstoß kam es letztendlich doch. Verletzt wurde zum Glück niemand bei dem Verkehrsunfall. Es kam allerdings im Anschluss zu Verkehrsbehinderungen auf diesem Streckenabschnitt. Die Unfallursache ist im vorliegenden Fall in nicht angepasster Geschwindigkeit zu sehen. Im vorliegenden Fall kam noch erschwerend hinzu, dass die Bereifung des unfallverursachenden Fahrzeugs unzureichend war. Diesbezüglich weißt die Polizei nochmals daraufhin, dass eine gute Bereifung insbesondere bei den o.g. Witterungsbedingungen sehr wichtig ist.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell