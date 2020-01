POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel

Polizeiinspektion Sankt Wendel

Am Montag, 27.01.2020, gg. 16.35 Uhr, wurde in der Gymnasialstraße ein weißer Audi A5 beschädigt. Dieser war dort in Höhe des Anwesens Nr. 14 abgestellt. Ein Zeuge bemerkte dann wie ein weiterer PKW ausparkte und hierbei den Audi A 5 beschädigte. Der Verursacher fuhr dann ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern weiter. Bei dem Verursacher soll es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die weitergehende Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. .

