Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von PKW-Kennzeichen auf Mitfahrerparkplatz in Freisen

Freisen (ots)

Auf dem Mitfahrerparkplatz neben der BAB A 62 an der Baumholderstraße wurden am frühen Sonntagabend des 26.01.2020 zw. 17.30 Uhr und 21.30 Uhr, 2 zugelassene Fahrzeugkennzeichen entwendet. Es handelt sich hierbei um das vordere und das hinteres Kennzeichen eines dunklen Audi A1 mit "Kuseler-Kreiskennzeichen", der auf dem o.g. Mitfahrerparkplatz abgestellt war. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen auffällige Beobachtungen bezüglich des Diebstahls in diesem Bereich gemacht haben.

