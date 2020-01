Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Wendel-Niederkirchen, Ostertalstraße

St. Wendel (ots)

Am Samstagabend zw. 18:15h und 19:10h kam es in St. Wendel-Niederkirchen in der Ostertalstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein dort am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, ein weißer Peugeot 208 wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Zu dem flüchtigen Fahrzeug gibt es bislang keine weiteren Erkenntnisse.

Hinweise auf den Unfallverursacher an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851/8980

