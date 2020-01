Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vereinsheim des FC Oberkirchen beschädigt

St. Wendel (ots)

In der Zeit vom vergangenen Mittwochabend bis Freitagmittag wurde eine Fensterscheibe am Vereinsheim des FC Oberkirchen in der Haupersweilerstr. in Oberkirchen beschädigt. Der bislang unbekannte Täter konnte das Fenster durch das Loch öffnen und hielt sich dann im Vereinsheim auf. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit, ohne etwas zu entwenden.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851/8980

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

