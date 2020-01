Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall auf Parkplatz mit Flucht

Namborn, Allerburg (ots)

Bereits am Morgen des 22. Januar, gegen 8:30 Uhr, stellte eine 28jährige Frau aus St. Wendel ihr Fahrzeug (Schwarzer Seat IBIZA) auf dem Penny-Parkplatz (Allerburg) in Namborn ab. Als sie nach ca. 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen massiven Schaden am hinteren rechten am Radlauf fest. Hier klaffte ein Loch im Blech des Wagens in ca. 60 cm Höhe. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug beim Rangieren mit einem Fahrzeug oder Anhänger durch ein spitzes Karosserieteil beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei in St. Wendel. (06851 898 0)

