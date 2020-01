Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Beschädigter PKW

Freisen, Remigiusstr. (ots)

Unbekannte beschädigten den weißen Ford Focus des eines 24jährigen Mannes aus Freisen, indem er den Seitenschweller abtrat und das Fahrzeug seitlich auf einer Länge von ca. 25 cm zerkratzte. Der Mann hatte sein Fahrzeug von Sonntag (19. Jan, 12:00 Uhr) bis Montag (20. Jan, 11:00 Uhr) in der Remigiusstr. in Freisen am Fahrbahnrand abgestellt. Polizei sucht Zeugen (PI. St. Wendel, 06851-898 0)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell