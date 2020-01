Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 3 Jugendliche mit gestohlenem PKW in St. Wendel

St. Wendel, Dortmunder Straße (Parkplatz Globus-Tankstelle) (ots)

Im Rahmen der Streife konnte, am 19.06.2020 gegen 10:36 Uhr, durch Beamte der PI St. Wendel im Bereich der Tankstelle in der Dortmunder-Straße drei Jugendliche gesichtet werden. Als diese den Steifenwagen erblickten, versteckten die Jugendlichen sich im nahegelegenen Eingangsbereich des dortigen Kaufhauses. Hier wurden die drei Männer angetroffen und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug (Mercedes A Klasse), das sie unmittelbar neben der Eingangstür des Kaufhauses parkten, gestohlen war. Ermittlungen beim Besitzer des Fahrzeuges, einem Pizzaboten aus Lebach, ergaben, dass offenbar einer der drei Jugendlichen seinen Schlüssel und schließlich auch sein Fahrzeug am Vortag gestohlen habe. Das Fahrzeug wurde schließlich wieder an seinen Besitzer übergeben. Den Jugendlichen (16jähriger aus Saarbrücken, 15 Jähriger aus Nonnweiler und 15jähriger aus Namborn) winkt ein Strafverfahren.

