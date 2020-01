Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchdiebstahl in Gaststätte

Freisen/Oberkirchen, Altbachstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (gg. 04:20 Uhr, 20.01.2020) bemerkte ein Mann aus Oberkirchen (36 Jahre) Stimmen und verdächtige Geräusche in einer Gaststätte im Erdgeschoss eines Anwesens, das er selbst im Obergeschoss bewohnt. Als er die unbekannten männlichen Tätern aus der Ferne erblickte konnte er lediglich noch erkennen, dass sie sich zu Fuß entfernten. Schließlich konnte festgestellt werden, dass die beiden brachial in die Gaststätte eindrangen und hier einen vierstelligen Betrag aus einem Spielautomaten erbeuteten. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel.

