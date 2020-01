Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Beschädigter PKW

St. Wendel/Winterbach, Lebacher Str. 5 (ots)

Am 19.01.2020, gegen 04:30 Uhr, hörte und sah ein Mann aus St. Wendel (34 Jahre) vor seinem Anwesen mehrere Männer, die vorbeizogen. Am Morgen stellte er dann mit Entsetzen fest, dass sein PKW, der am Fahrbahnrand abgestellt war, am Kotflügel durch dir Platte eines Stehtisches beschädigt wurde. Offenbar wurde diese mutwillig dagegen geworfen. Die Stehtischplatte lag noch neben dem Fahrzeug. Der Mann geht davon aus, dass die unbekannten Männer die Platte von seinem Grundstück nahmen und den Schaden verursachten. Wer kann Hinweise geben?

