Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Nach Anstoß weiter gefahren

St. Wendel (ots)

Am Sonntag morgen, gegen 0:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Idar Oberstein die Goethestraße in St. Wendel in Fahrtrichtung Schillerstraße. Er fuhr fahrbahnmittig, weil rechtsseitig Fahrzeuge parkten. Ihm kam ein silberfarbener Corsa entgegen mit WND Kreiskennzeichen. Die Fahrerin, eine junge Frau mit dunklen Haaren fuhr einfach weiter, obwohl der junge Mann nicht ausweichen konnte. Es kam zum Anstoß, wobei am PKW leichter Sachschaden entstand. Ermittlungen nach der Unfallflüchtigen wurden eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die PI St. Wendel. Tel: 06851 8980

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell