Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Glättebedingte Verkehrsunfälle

St. Wendel (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es im Bereich der Polizeiinspektion St. Wendel zu zwei glättebedingten Verkehrsunfällen. Gegen 20:30 Uhr kam es auf der B 41 bei Hirstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Rheinland/Pfalz kam mit seinem PKW kurz vor Hirstein, aus Richtung Wolfersweiler kommend, bei Glätte von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Er kam ins Krankenhaus, konnte aber nach eingehender Untersuchung wieder entlassen werden. Um 20:55 befährt in Steinberg eine 27-jährige Frau aus Nohfelden die Güdesweiler Straße in Richtung Walhausen. In Höhe Hausnummer 12 kommt sie aufgrund Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert sie frontal mit dementgegenkommenden PKW. Die Frau sowie der 26-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW und die 22-jährige Insassin werden leicht verletzt und in das MKH St. Wendel eingeliefert.

