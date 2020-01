Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zu tief ins Glas geschaut

St. Wendel (ots)

Am frühen Samstagmorgen stellten Beamte der PI St. Wendel im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Namborn bei einem 43-jährigen Mann aus Oberthal Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alcotest ergab, dass der Mann zu viel getrunken hatte. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und auf den Führerschein wird er eine Weile verzichten müssen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell