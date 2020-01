Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Raubüberfall auf Spielcasino

Ein Dokument

Nonnweiler-Primstal (ots)

Am Freitag, 10.01.2020, gegen 20:15 Uhr, betrat eine weibliche Person das Spielcasino in der Hauptstaße in Nonnweiler-Primstal. Unter Vorhalt eines Messers forderte sie die Angestellte auf, ihr den Kasseninhalt auszuhändigen. Nach Erhalt des Geldes ( vierstelliger Betrag ), floh die Täterin zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Der Tatablauf wurde durch die Überwachungskameras des Casinos aufgezeichnet.

Kurzbeschreibung der Täterin: Ca. 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, korpulent.

Wer kann Angaben zu der bislang unbekannten Täterin machen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel.

