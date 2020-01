Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Wohnungseinbruch in Winterbach

St. Wendel (ots)

Am Montagmorgen (zw. 05.15 Uhr und 07.00 Uhr) wurde in der Straße "Im Schuleck" versucht in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung einzubrechen. Hierzu verschafften sich der oder die Täter über die Haustür Zugang zu dem Anwesen. Anschließend versuchten sie zunächst die Wohnungstür der Einliegerwohnung aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, versuchten sie mit brachialer Gewalt die Tür zu öffnen. Obwohl es ihnen auf diese Weise gelang die Wohnungstür zu öffnen, brachen sie anschließend aus nicht bekannten Gründen den Einbruchsversuch ab. Da sie die Örtlichkeit ohne etwas entwendet zu haben verließen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der oder die Täter sich gestört fühlten. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die unter Umständen auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.

