Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Gemeindezentrum Nohfelden-Wolfersweiler

St. Wendel (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in das Gemeindezentrum in Nohfelden-Wolfersweiler ein. Die Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf, begaben sich gezielt in den im Kellergeschoss befindlichen Jugendraum und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, kann abschließend noch nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/898-0

