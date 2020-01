Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW-Fahrerin verliert Kontrolle über PKW in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, 14.30 Uhr, kam es in der Parkstraße zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Dort wollte eine PKW-Fahrerin von einem beschrankten Parkplatz in die die Parkstraße einfahren. Als sie an der Ausfahrt des Parkplatzes aus ihrem PKW heraus, die dortige Schranke öffnen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihren PKW. Sie fuhr hierbei los anstatt anzuhalten. Hierdurch durchbrach sie die Schranke des Parkplatzes, überquerte die Straße sowie den Bürgersteig der anderen Straßenseite, stieß eine kleine Böschung hinunter und kam letztendlich erst an einem Baum zum Stehen. Die Frau wurde durch den Verkehrsunfall verletzt. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Auch an der Schranke und der o.g. Grünanlage entstanden Sachschäden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Verkehrsunfall zum Glück nicht verletzt. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es kam zu hierbei kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell