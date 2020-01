Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall durch wegrollenden PKW in Gehweiler

Namborn (ots)

Am Mittwoch, 08.01.2020, 14.45 Uhr, machte sich in der Straße " Im Perg" ein PKW selbständig, der auf einer stark abschüssigen Stelle abgestellt war. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, rollte durch mehrere Vorgärten und kam dann schließlich in einem Vorgarten zum Stehen. Da er von dort nicht mehr eigenständig herausgefahren werden konnte, musste der letztendlich durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Sowohl an dem PKW, als auch im Bereich der Vorgärten entstanden Sachschäden. Die Ursache für das Wegrollen dürfte in einer unzureichenden Sicherung des PKW's gegen Wegrollen zu sehen sein.

